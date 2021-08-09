موسكو: وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة تتمتع بكل المميزات لتغطية الانتخابات

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في روسيا، لديها جميع الحقوق والفرص، التي تتمتع بها وسائل الإعلام الأخرى، لتغطية انتخابات مجلس الدوما (مجلس النواب).
موسكو - سبوتنيك. وقالت بامفيلوفا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام المصنفين كوكلاء أجانب، لا يوجد تقليل في الحقوق، يحتفظون بنفس الحقوق والفرص لاعتمادهم، من خلال الإخطار (تقديم أوارق الاعتماد)، أي بنفس الطريقة، المعتمدة مع جميع الوسائل الإعلامية الأخرى لتغطية الأحداث في مراكز الاقتراع".
وأضافت المسؤولة الروسية، "الشيء الوحيد المطلوب، وفقا للقانون، هو وجوب وضع علامة تمييز على المواد، أي الإشارة إلى أنهم عملاء أجانب. هذا خارج اختصاصنا، وبحسب اختصاصنا فنحن لا نطبق أي إجراءات تقييدية إضافية ضدهم".
وأضافت: "تتمتع لجنة الانتخابات المركزية في روسيا بليبرالية مطلقة فيما يخص مسألة الاعتماد: تم الحفاظ بالكامل على مبدأ الإخطار، ولا توجد قيود على ممثلي وسائل الإعلام للعمل في مراكز الاقتراع".
وتابعت بامفيلوفا: "تم تبسيط بعض الأمور، بحيث يكون للصحفيين، بناءً على مبدأ الإخطار، الحق في التواجد في مراكز الاقتراع. نحن مهتمون بهذا الأمر، لأن الصحفيين هم شركاؤنا في ضمان تغطية الانتخابات بأكبر قدر ممكن من الموضوعية".
وسيجري التصويت لانتخاب أعضاء مجلس "الدوما" الروسي، بالإضافة لانتخابات إقليمية ومحلية أخرى، في يوم التصويت الموحد، من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)