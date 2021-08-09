موسكو: وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة تتمتع بكل المميزات لتغطية الانتخابات

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في روسيا، لديها جميع الحقوق والفرص، التي تتمتع بها وسائل الإعلام الأخرى، لتغطية انتخابات مجلس الدوما (مجلس النواب).

موسكو - سبوتنيك. وقالت بامفيلوفا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام المصنفين كوكلاء أجانب، لا يوجد تقليل في الحقوق، يحتفظون بنفس الحقوق والفرص لاعتمادهم، من خلال الإخطار (تقديم أوارق الاعتماد)، أي بنفس الطريقة، المعتمدة مع جميع الوسائل الإعلامية الأخرى لتغطية الأحداث في مراكز الاقتراع".

وأضافت المسؤولة الروسية، "الشيء الوحيد المطلوب، وفقا للقانون، هو وجوب وضع علامة تمييز على المواد، أي الإشارة إلى أنهم عملاء أجانب. هذا خارج اختصاصنا، وبحسب اختصاصنا فنحن لا نطبق أي إجراءات تقييدية إضافية ضدهم".

وأضافت: "تتمتع لجنة الانتخابات المركزية في روسيا بليبرالية مطلقة فيما يخص مسألة الاعتماد: تم الحفاظ بالكامل على مبدأ الإخطار، ولا توجد قيود على ممثلي وسائل الإعلام للعمل في مراكز الاقتراع".

وتابعت بامفيلوفا: "تم تبسيط بعض الأمور، بحيث يكون للصحفيين، بناءً على مبدأ الإخطار، الحق في التواجد في مراكز الاقتراع. نحن مهتمون بهذا الأمر، لأن الصحفيين هم شركاؤنا في ضمان تغطية الانتخابات بأكبر قدر ممكن من الموضوعية".

وسيجري التصويت لانتخاب أعضاء مجلس "الدوما" الروسي، بالإضافة لانتخابات إقليمية ومحلية أخرى، في يوم التصويت الموحد، من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول المقبل.