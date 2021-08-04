روسيا تخطط لافتتاح 350 مركز اقتراع حول العالم خلال انتخابات الدوما

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الأربعاء، أن نحو 350 مركز اقتراع من المقرر افتتاحها في العالم للتصويت في انتخابات "مجلس الدوما" الروسي في أيلول/سبتمبر المقبل .

موسكو - سبوتنيك وقالت بامفيلوفا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "من المفترض أن نفتح 348 مركز اقتراع للتصويت في أغلبية بلدان العالم.. كالعادة، باستثناء عدد قليل من البلدان، اليمن - بسبب الحرب المستمرة هناك، ليبيا وجورجيا ".

وأضافت أن الروس الذين يعيشون في جورجيا سيكون بوسعهم التصويت من الدول المجاورة.

وستجري الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها البرلمانية من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2021.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس "الدوما" (مجلس النواب)، لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط، 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الانتخابية.