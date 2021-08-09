وصول أول طائرة روسية لمطار شرم الشيخ... فيديو

وصلت، اليوم الاثنين، أول طائرة من العاصمة الروسية موسكو لمطار شرم الشيخ، بعد انقطاع دام سنوات.

وكان في استقبال الوفد القادم على متن الطائرة محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، والسفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو.

وعلمت "سبوتنيك" من مصادر، أن نحو 5 شركات مصرية تشارك في استقبال الطائرة الأولى الروسية التي تصل ظهر اليوم الاثنين لشرم الشيخ.

ويستضيف أحد فنادق شرم الشيخ ركاب الطائرة الأولى بتخصيص "مطعم مفتوح" لكل الركاب، كما يشارك مدراء الشركات الخمس الاحتفالية.

وتشارك فرق الفلكلور الشعبية استقبال السائحين الروس والوفد الروسي المرافق.

وحسب المصادر، فإن شركات السياحة المصرية تحت رعاية وزارة السياحة يقدمون رحلات مجانية لركاب الطائرة الأولى إلى القاهرة، لكونهم أول وفد سياحي يصل مصر بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

كما تشمل الرحلة التي تقدمها وزارة السياحة زيارة المتحف الحضاري، وزيارة الأهرامات، والغداء، وزيارة بعض الأماكن في القاهرة.

وفي وقت سابق صرح السفير الروسي في القاهرة، غيورغي باريسينكو، بأن بلاده تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير متمنيا إقامة آمنة ومريحة للروس.

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وعلى الجانب المصري، استقبلت المنتجعات المصرية الخبر بحفاوة كبيرة، حيث أكد العديد من أصحاب الفنادق والمنتجعات والعاملين، أن الخطوة طال انتظارها، وأن انعكاساتها إيجابية على استئناف العديد من الدول السياحة إلى مصر، حيث أن الخطوة ستدفع المزيد من الدول لاستئناف الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.