روسيا تصدر ترخيصا لبناء مفاعلات في إطار مشروع محطة طاقة نووية صغيرة

أصدرت الهيئة الفيدرالية للرقابة البيئية والتقنية والنووية في روسيا "روستيخ نادزور"(Rostekhnadzor) ترخيصا لببناء المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة (SMRs) في إطار مشروع إنشاء محطة طاقة نووية أرضية منخفضة القدرة في جمهورية ياقوتيا (ساخا) الواقعة في أقصى شمال شرق البلاد.

ومن المقرر أن تتزود تلك المحطة، التي تقوم بتشييدها شركة "روساتوم أوفرسيز" التابعة لمؤسسة "روساتوم" الحكومية بمفاعل من نوع RITM-200N .

وقال أوليغ سيرازيتدينوف، نائب رئيس الشركة: "حققنا إنجازا آخر في إطار عملنا على مشروعSMR في ياقوتيا بحصولنا على هذا الترخيص من "روستيخ نادزور". يمثل ذلك خطوة مهمة في طريقنا إلى التنفيذ الناجح لهذا المشروع الذي نخطط لإتمامه في عام 2028".

ويعتمد مشروع إنشاء محطة نووية صغيرة الحجم في جمهورية ساخا (ياقوتيا) على تقنية طوّرتها "روساتوم" وتضم مفاعلات RITM-200 المصممة استنادا إلى الخبرة المكتسبة خلال سنوات طويلة من تشغيل "روساتوم" للمفاعلات النووية الصغيرة المدمجة التي تستخدم في كاسحات الجليد التابعة للأسطول النووي الروسي. والآن هناك ستة مفاعلات من طراز RITM-200 تم تركيبها على متن ثلاث كاسحات جليد نووية روسية، وهي "آركتيكا" و"سيبير" و"أورال". ويُستخدم مفاعلان من هذا النوع في كاسحة الجليد "آركتيكا"، التي دخلت الخدمة في 21 أكتوبر 2020 بعد اجتيازها بنجاح مرحلة الاختبارات التشغيلية والفنية. كما يجري العمل على تركيب أربعة مفاعلات أخرى من نوع RITM-200 في كاسحتي الجليد قيد الإنشاء حاليا.

في 23 ديسمبر 2020، وقعت مؤسسة "روساتوم" وحكومة جمهورية ساخا (ياقوتيا) اتفاقية لإنشاء محطة طاقة نووية صغيرة في شمال شرق البلاد وبموجب الاتفاقية التزمت سلطات جمهورية ياقوتيا بشراء ما يصل إلى 50 ميغاواط من الكهرباء المولدة في المحطة المستقبلية، مؤكدة استعدادها لدعم المشروع.

وحتى الآن اكتملت غالبية دراسات الخصائص الفنية والهندسية للموقع المرشح لإنشاء المحطة وتم إعداد التقرير الأولي حول الأثر البيئي للمشروع والوثائق الضرورية، لإصدار ترخيص الموقع لإقامة محطة الطاقة النووية عليه. في 22 يونيو 2021، عُقدت جلسات استماع عامة في ياقوتيا للنظر في الوثائق المعدّة ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية ضمن المشروع في عام 2024.

"روساتوم أوفرسيز" هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية وتركز على الترويج للعروض المتكاملة الخاصة بإنشاء محطات الطاقة النووية عالية ومنخفضة القوة التي تقدمها "روساتوم" في الأسواق الخارجية. وأيضا تتولى الشركة مسؤولة تنفيذ المشاريع المتعلقة بإنشاء مراكز العلوم والتكنولوجيا النووية لـ"روساتوم" في الخارج.

وفي ديسمبر من عام 2017، وقعت "روساتوم" ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة خريطة طريق للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك إنشاء المفاعلات النووية ذات القدرة العالية والمنخفضة.