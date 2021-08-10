روسكوسموس: مستعدون للمساعدة في إصلاح مركبة "ستارلاينير" الأمريكية

أصدر المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، تعليماته لموظفي مركز كيلديش، للاستعداد من أجل مساعدة زملائهم من وكالة "ناسا" و"بوينغ" في التعامل مع أعطال مركبة "ستارلاينير".

موسكو- سبوتنيك. وقال مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء لوكالة "سبوتنيك": "أصدر روغوزين تعليماته لمركز كيلديش لأن يكون جاهزا لتزويد الشركاء الأمريكيين في ناسا وبوينغ بالمساعدة اللازمة في حال طلبوا ذلك".

وأفاد مصدر آخر لـوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن وكالة "ناسا" أبلغت الزملاء الروس بأسباب تأجيل إطلاق المركبة الفضائية "ستارلاينر" لشركة "بوينغ"، بسبب أعطال في صمامات المحركات منخفضة الدفع، التي تستخدم للمناورة في المدار. ومن غير المعروف كم من الوقت سيستغرق الإصلاح.

هذا وأجلت وكالة "ناسا" الأمريكية في 29 يوليو/تموز الماضي، إطلاق المركبة الفضائية، التي كانت مقررة في الـ30 من الشهر ذاته، وربطت التأجيل بضرورة تعامل طاقم محطة الفضاء الدولية مع وحدة "ناؤوكا" (الروسية)، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تم عمل محركاتها بشكل غير متوقع بعد ساعات قليلة من التحامها بالمحطة. وفي وقت لاحق، تم تأجيل إطلاق "ستارلاينير" مرة أخرى، لأسباب فنية هذه المرة.

وليست هذه المشاكل الأولى للمركبات من إنتاج "بوينغ"، حيث لم تتمكن الرحلة التجريبية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 من دخول المدار المحدد، بسبب عطل في الساعة على متن المركبة، وعادت إلى الأرض.