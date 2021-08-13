مسلسل "ماشا والدب" الروسي يتصدر قائمة عروض الأطفال الأكثر شعبية

احتلت سلسلة الرسوم المتحركة "ماشا والدب" المركز الأول في تصنيف محتوى الأطفال من قبل مؤسسة "باروت للتحليل" (Parrot Analytics).

وبحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية في مؤسسة "أنيما كورد" في بيان:

"نشرت وكالة الأبحاث الدولية (باروت للتحليل) قائمة بعروض الأطفال الأكثر شعبية في سن ما قبل المدرسة في العالم (أغسطس 2021)، والتي ترأسها مسلسل الرسوم المتحركة الروسي ماشا والدب ، من إنتاج استوديو أنيما كورد".

وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار الستين يومًا الماضية، كان فيلم ماشا والدب متقدمًا على عروض أجنبية مثل "بيبا الخنزير" و "دوريات المخلاب".

وقالت الشركة إن التقييم يعتمد على رصد أكثر من عشرة آلاف عرض تم تقديمه على منصة تحليلية وقياس الطلبات عبر الإنترنت لمحتوى الأطفال من جميع أنحاء العالم خلال الشهرين الماضيين.

وتم بث مسلسل الرسوم المتحركة "ماشا والدب" منذ يناير 2009. حيث تمت ترجمة العرض إلى 42 لغة ويتم بثه في مختلف مناطق العالم تقريبًا بواسطة شركات إعلامية رائدة.

في أبريل 2020، دخلت سلسلة الرسوم المتحركة "ماشا والدب" في تصنيف أفضل خمس علامات تجارية ترفيهية محبوبة في العالم.