الطوارئ الروسية: العثور على جثث في قاع بحيرة كوريل عائدة لركاب مروحية تحطمت في كامتشاتكا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت، العثور على عدة جثث في قاع بحيرة كوريل في كامتشاتكا عائدة لركاب مروحية من طراز"مي-8" تحطمت الخميس في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الطوارئ الروسية "تم العثور على الجثث بجوار المروحية المحطمة، وأن العمل جاري على مسألة رفعها إلى السطح".

يذكر أن مروحية من طراز"مي-8" كان على متنها 13 راكبا من السياح من مدينتي موسكو وبطرسبورغ بينهم طفل، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 3 أشخاص، تحطمت الخميس بالقرب من محمية كرونوتسكي الطبيعية وسقطت في بحيرة كوريل وغرقت مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص كانوا على متنها وتم إنقاذ 8 آخرين تمكنوا من السباحة والنجاة بأنفسهم.