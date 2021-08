تدريبات بمشاركة ألف عسكري روسي في طاجيكستان على خلفية الوضع في أفغانستان

يكاتيرينبورغ- سبوتنيك. وأكدت المنطقة العسكرية في بيان: "توجه حوالي ألف جندي روسي من القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان إلى ميداني" لايور" و"سامبولي" لتحسين مهاراة القتال. وسيقوم العناصر العاملة في المدفعية والمهندسون العسكريون والمتخصصون في الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية سيتدربون على مدى شهر وفقًا لمهمتهم القتالية".

هذا وأشاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالتدريبات التي أجراها الجيش الروسي مع أوزبكستان وطاجيكستان في وقت سابق بالقرب من حدود أفغانستان، مشيراً إلى أن مثل هذه المناورات ستتم بشكل أكبر.

ونقل المكتب الصحافي التابع للوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب "روس مولوديوج"، عن شويغو قوله، إن "التدريبات أجريت على أعلى مستوى وسنواصل إجراء مثل هذه التدريبات".