مشروع خفض استهلاك المياه في موسكو يحصل على الميدالية البرونزية في مسابقة دولية

حصل مشروع خفض استهلاك المياه في موسكو على الميدالية البرونزية في حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لرئيس بلدية موسكو.

وجاء في نص بيان بلدية موسكو "حصلت مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تقليل استهلاك المياه في موسكو على الجائزة البرونزية في حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية السنوي الثامن عشر".

وقال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في موسكو إدوارد ليسينكو "في الأشهر السبعة الأولى منذ بدء الحملة، تمت الإشارة إلى المشروع مرتين على المستوى الدولي: في مايو تم الاعتراف به كواحد من أفضل المشاريع ضمن جائزة "الابتكار" الألمانية، وحصل الآن برونزية جائزة "ستيفي".

يشار إلى أن حملة الحد من استهلاك المياه في موسكو يتم تنفيذها من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات ووزارة الإسكان.

يذكر أنه تم تقديم أكثر من 3.7 ألف مشروع للمسابقة، تم اختيار الفائزين من قبل أكثر من 260 خبيرا من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر جائزة ستيفي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم، تأسست عام 2002 بالولايات المتحدة، وأصبحت إحدى أكثر الجوائز العالمية المرموقة.