بوتين يلتقي ملك الأردن الذي يزور روسيا زيارة عمل

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي اليوم الإثنين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يزور روسيا.

وبحسب الكرملين، سيشارك بوتين في افتتاح المنتدى العسكري التقني "آرميا- 2021" ودورة الألعاب العسكرية الدولية يوم الاثنين.

وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين سيلتقي بملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني الذي سيكون في روسيا في زيارة عمل".

يشار إلى أن الزعيمين سيناقشان حالة وآفاق التعاون الروسي الأردني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي.

وقال مكتب الملك الأردني إن جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر وطنه متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو حيث سيجري جلالة الملك اليوم الاثنين مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام العربية، فإن القادة سيناقشان القضية السورية في إطار "الدور المهم الذي تلعبه روسيا في هذا البلد". كما يرى الصحفيون أن مواضيع اللقاء قد تكون أزمة الوقود والطاقة في لبنان وأحداث أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كانت آخر مرة التقى فيها قادة روسيا والأردن في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في سوتشي. كما أجرى بوتين وعبد الله الثاني محادثة هاتفية في يوليو/ تموز 2020، ناقشا خلالها، بحسب خدمة الكرملين الصحفية، مكافحة فيروس كورونا والوضع في سوريا وليبيا.