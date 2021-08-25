روسيا تحصد 6 مداليات في أول أيام دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

حصد المنتخب الروسي 6 ميداليات، اليوم الأربعاء، في اليوم التنافسي الأول في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

واستطاع الفريق الروسي الحصول على 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين في سباقات السباحة، حيث فاز رومان جدانوف بذهبية في سباق 50 مترا، سباحة الصدر. وحصلت فاليريا شابالينا، على ميدالية ذهبية في سباق 100 متر فراشة.

وحصلت أناستاسيا غونتار على ميدالية ذهبية في سباق 50 مترا سباحة حرة. وحصل أندريه نيكولاييف على ميدالية فضية في سباق 100 متر، سباحة حرة.

وفي سباحة على الظهر، حصد فلاديمير دانيلينكو ميدالية برونزية في سباق100 متر، ظهر. وحصدت داريا بيكالوفا على ميدالية برونزية في سباق 100 متر، سباحة فراشة.

وحصل الفريق الروسي على المرتبة الثاثلة في مجمل الترتيب العالمي حيث احتلت أستراليا المرتبة الأولى وحلت الصين في المرتبة الرابعة.