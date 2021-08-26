نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: لمسات "داعش" واضحة في هجوم مطار كابل

. أعلنت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستينغييفا، في تعليق على الهجمات التي تعرض لها مطار كابل الأفغاني، أن لمسات تنظيم داعش الإرهابي [المحظور في روسيا] واضحة في هذا الهجوم.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت الدبلوماسية الروسية خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "في البداية أود أن أعرب عن التعازي في جميع الضحايا والمصابين في الهجمات الإرهابية الشنيعة في كابل، إن لمسات تنظيم داعش واضحة فيه..".

ونقلت وسائل إعلام عن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إعلانه مساء اليوم الخميس تبني المسؤولية إزاء الهجمات على مطار كابل مساء اليوم.

ووقع انفجاران في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، أسفرا عن وقوع نحو 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب في حصيلة أولية، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقوع الانفجارين وأشارت إلى سقوط عدد من الضحايا الأميركيين، وذلك في ظل تواصل عمليات الإجلاء من المطار.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في حسابها على قناة "تليغرام" إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل اليوم الخميس.

وكان مسؤول أمريكي قال إن انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي، هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار "كابل".

ونقلت صحيفة "بلوتيكو" الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الأحداث، قوله إن المعلومات الأولية تفيد أن انتحاري تابع لداعش، هو المسؤول عن الانفجار بالقرب من بوابات مطار كابل.

وقالت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية إن التفجير استهدف بوابة "آبي"، التي يستقبل من خلالها الجنود الأمريكيين، الأفراد الأمريكيين والأفغان في رحلات الإجلاء من مطار كابل.

وقالت مصادر طبية لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن التفجير أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال.

وأشارت المصادر إلى أن تلك حصيلة أولية قابلة للارتفاع بصورة كبيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر بقولها: "الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه أصيب ما لا يقل عن 3 من مشاة البحرية الأمريكية، في هجوم انفجار خارج مطار كابل في أفغانستان في وقت سابق من اليوم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن الانفجار كان هجوما انتحارية، وقع في إحدى بوابات مطار كابل، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

كما ناشدت السفارة الأمريكية في أفغانستان، كافة الأمريكيين المتواجدين بالقرب من مطار كابل بالمغادرة "فورا" من محيط المنطقة.