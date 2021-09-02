بيسكوف: من المهم بالنسبة لنا ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين

صرح الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه من المهم بالنسبة لروسيا ألا تصبح أفغانستان ملجأ لعدد كبير من الجماعات الإرهابية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، فقد أشار بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "إيزفيستيا" الروسية، خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفوستوك الروسية إلى أن:

"هذا هو بالضبط ما حدث قبل عشرين عامًا، ولا ينبغي السماح بتكراره"، مؤكّدا على أنه "من المهم أيضا للجانب الروسي اتخاذ إجراءات صارمة في أفغانستان للحد من تهريب المخدرات".

وتطرّق بيسكوف إلى ماقامت به قيادة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) من خطوات أولى في السلطة، مشيرا إلى أن "التعيينات الأولى في المناصب القيادية قد تمت بالفعل، لكننا سنرى لاحقا ما سيحدث بشكل ملموس من خطوات "طالبان" الأولى، التّي تتولى بالفعل قيادة أفغانستان".

كما تحدث السكرتير الصحفي للكرملين عن استعداد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للمشاركة غدا في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي للحديث عن الوضع في أفغانستان.