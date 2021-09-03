بوتين: عند الحديث عن معاهدة سلام مع اليابان يجب الحصول على ضمانات بعدم نشر قوات أمريكية

فلاديفوستوك- سبوتنيك. وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الجمعة: "يجب أن نراعي الواقع الحالي، عند الحديث عن معاهدة سلم يجب ضمان مستقبل يسوده السلام، وهذا يعني أنه يجب أن نضمن (الحماية) من المفاجآت المتعلقة بإمكانية نشر قوات مسلحة أمريكية وأنظمة صواريخ هجومية بالقرب من حدودنا".

وفي عام 1956، وقع الاتحاد السوفيتي واليابان إعلانًا مشتركًا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية تسليم جزيرتين إلى اليابان في حالة إبرام معاهدة سلام. وكان الاتحاد السوفيتي يأمل بأن يقتصر الأمر على هذه النقطة، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءًا فقط من حل هذه القضية، ولم تتخل عن مطالباتها بجميع الجزر [جزر كوريل]. ولذلك لم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة.

موقف موسكو هو أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفيتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية ولا شك في سيادة روسيا الاتحادية عليها.