إجراءات جديدة خاصة بالأجانب القادمين إلى روسيا

أعدت وزارة الداخلية الروسية مسودة أمر، يتوجب وفقه على العمال المهاجرين والأجانب الذين يأتون إلى روسيا لمدة 90 يومًا أو أكثر الحصول على بطاقة بلاستيكية فيها بيانات شخصية وصورة وشريحة بصمات.

وجاء في مسودة الأمر "الموافقة على نموذج وثيقة تؤكد مرور مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية وصل إلى روسيا الاتحادية لأغراض لا تتعلق بتنفيذ أنشطة عمل، لمدة تزيد عن تسعين يومًا أو من أجل مزاولة مهنة معينة، التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع والتصوير، في شكل بطاقة مع ناقل بيانات إلكتروني".

ومن المخطط أن تكون الوثيقة على شكل بطاقة بلاستيكية مزودة بشريحة، بقياس 85.6 ملم × 53.98 ملم. على الجهة الأولى صورة 3-4 سم، اسم العائلة والاسم واسم العائلة للأجنبي وجنسه وتاريخ ميلاده.

في الجانب الثاني، ستكون هناك معلومات حول جنسية حامل البطاقة ومعلومات عن وثيقة هويته، بالإضافة إلى شريحة تحتوي على معلومات شخصية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إصدار البطاقات الإلكترونية إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية. في حالات أخرى، سيحصل الأجانب على بطاقات من دون شريحة.

اعتبارًا من 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021، سيخضع العمال المهاجرون والأجانب، الذين يصلون إلى روسيا لمدة تزيد عن 90 يومًا لبصمات الأصابع الإجبارية.