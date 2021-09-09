بوتين: وزير الحالات الطارئة قام بواجبه حتى النهاية وأنقذ حياة شخص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وزير الحالات الطارئة يفغيني زينيتشيف، أدى واجبه حتى النهاية، وأنقذ حياة شخص.

وخلال حضور بوتين لاجتماع اللجنة المنظمة الروسية "بوبيدا"، اليوم الخميس، رحب الرئيس بالمشاركين وقال إنه يجب أن يبدأ بأخبار مأساوية.

وقال بوتين: "أنتم تعلمون أن وزير الحالات الطارئة يفغيني نيكولايفيتش زينيتشيف قد توفي أمس. لقد تم إنشاء الوكالة لمساعدة الناس ولإنقاذهم. وقد أدى يفغيني نيكولايفيتش واجبه حتى النهاية، وتوفي محاولا إنقاذ حياة شخص آخر".

وأفادت وزارة الدفاع المدني أن زينيتشيف توفي خلال تدريب في نوريلسك، وأنقذ المخرج السينمائي ألكسندر ميلنيك. وكان زينيتشيف يبلغ من العمر 55 عاما، وتولى منصب الوزير في عام 2018، وفي عام 2020 حصل على رتبة جنرال في الجيش.

ووصلت للوزارة أكثر من ألف رسالة وبرقية تعزية بعد وفاة يفغيني زينيتشيف المأساوية خلال تمرين في نوريلسك، حسبما أفاد المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك".

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء الدول الأجنبية، ورجال الدولة في روسيا، وقيادة الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وممثلو المنظمات العلمية والعامة، ورجال الأعمال، والأجانب عن التعازي لأسرة وأصدقاء وزملاء يفغيني زينيتشيف.