بوتين يوعز بتخصيص أموال إضافية لمكافحة حرائق الغابات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات إلى مجلس الوزراء بتخصيص 8 مليارات روبل كحد أدنى، سنويا، لحماية الغابات من الحرائق.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين اليوم الاثنين: "إن حكومة روسيا الاتحادية، مع مراعاة التقارير المقدمة، ستخصص ما لا يقل عن 8 مليارات روبل من الميزانية الفيدرالية، سنويًا، للكيانات المكونة لروسيا لحماية الغابات من الحرائق".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق من البلاد غير مسبوق.

وذكر موقع وكالة غابات روسيا الاتحادية "أفيا ليسو أوخرانا" في ياقوتيا، أنه تم تسجيل 79 حريقًا على مساحة 735823 هكتارًا فقط على أراضي الغابات.

وفي محمية "لينا بيلارز" الطبيعية وحدها تم تسجيل 4 حرائق جديدة على مساحة 2350 هكتارًا.