بوتين: حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق من البلاد غير مسبوق

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق من البلاد غير مسبوق.

وقال بوتين في اجتماع اليوم السبت: "بالطبع، نحن نرى ونفهم، وأؤكد على هذا مرة أخرى بأن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوقة على الإطلاق. ويكفي أن نقول، على سبيل المثال، في الجنوب تنخفض معدلات هطول الأمطار الشهرية في بعض الأحيان خلال ساعات قليلة".

وأضاف الرئيس الروسي: "في سيبيريا، في الشرق الأقصى، على العكس من ذلك، تطورت الظروف الطبيعية بحيث حرائق الغابات في ظروف الجفاف وانتشرت مع هبوب الرياح القوية".

وأشار إلى أنه "يظهر مرة أخرى مدى أهمية التعامل بشكل عميق ومنهجي في المستقبل مع جدول أعمال المناخ والبيئة. ولكن اليوم، بالطبع، سنركز على المهام العاجلة والتي لا يجب تأجيلها".

هذا وأفاد مقر العمليات بجمهورية ساخا (ياقوتيا) في وقت سابق أنه تم إخماد 45 حريقًا في غابات في ياقوتيا وتم تحديد 16 حريقًا محليًا، بالإضافة إلى اكتشاف 18 حريقًا جديدًا.

قال النائب الأول لرئيس حكومة ياقوتيا، دميتري سادوفنيكوف: "اليوم، تم تسجيل 154 حريقاً في الجمهورية، يتم إخماد 52 منها، وتم إيجاد 16 حريقاً آخرا، كما تم القضاء خلال الـ24 الماضية على 45 حريقاً. وخلال الـ24 الماضاية أيضاً تم الكشف عن 18 حريقًا آخر، ويعمل على إخمادها 2075 شخصًا وباستخدام 270 وحدة من المعدات".

وأضاف أن "طائرات وزارة الدفاع والطوارئ، وشركات الطيران المحلية أيضاً تشارك في عملية إخماد الحرائق".

وذكر موقع وكالة غابات روسيا "أفيا ليسو أوخرانا" في ياقوتيا، أنه تم تسجيل 79 حريقًا على مساحة 735823 هكتارًا فقط على أراضي الغابات. وفي محمية "لينا بيلارز" الطبيعية وحدها تم تسجيل 4 حرائق جديدة على مساحة 2350 هكتارا.