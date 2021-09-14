لجنة الانتخابات المركزية الروسية تعلن عن إنشاء نظام للمراقبة بالفيديو

قالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، إنه تم إنشاء نظام كامل للمراقبة بالفيديو في روسيا من أجل مسار التصويت في انتخابات مجلس الدوما.

وأكدت بامفيلوفا في أول مؤتمر علمي وعملي دولي بعنوان "دور المجتمع المدني في ضمان المعايير الديمقراطية لتنظيم و إجراء انتخابات" في جامعة موسكو الحكومية أن كاميرات الفيديو ستغطي 96٪ من مراكز الاقتراع.

سينطلق التصويت في مجلس الدوما والانتخابات الأخرى في يوم تصويت واحد هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية.

يتم انتخاب مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط: حيث يتم انتخاب 225 نائبًا من القوائم الحزبية، و 225 نائبًا آخر (من دوائر انتخابية ذات ولاية واحدة) في جولة واحدة.

وقد سجل 14 حزبا قوائم مرشحين اتحادية لمجلس الدوما.