بيسكوف: تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في ما يتعلق بالجائحة خلال لقاء بوتين والأسد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه قد تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ما يتعلق بجائحة كورونا، خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بيسكوف بأنه تم اتباع جميع الاحتياطات اللازمة خلال اللقاء.

هذا وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق، بأن بوتين اتخذ قرار الالتزام بنظام العزل الذاتي بعد إصابة عدد من المحيطين به بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن بوتين أجرى فحصا للتأكد من عدم إصابته بالفيروس وأنه بصحة جيدة تماما.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا تم فحص الرئيس من الإصابة بعدوى فيروس كورونا: "بالتأكيد، نعم. إنه بصحة جيدة تماما".

وأكد بيسكوف، أن الرئيس السوري بشار الأسد عاد إلى سوريا وهو موجود في دمشق، مشيرا إلى أن سبب عدم الإعلان عن زيارة الأسد لموسكو تعود لاعتبارات أمنية، قائلا: "هناك اعتبارات أمنية معينة يجب اتباعها وهي واضحة تماما. بناء على هذه الاعتبارات بالطبع لم يتم الإعلان عنها، تم تقديم المعلومات لوسائل الإعلام بعد عودة الرئيس السوري إلى الوطن".