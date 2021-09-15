بوتين: البلاد بحاجة إلى برلمان قوي وذي سلطة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن البلاد بحاجة إلى برلمان قوي ذي سلطة، يعمل لصالح روسيا والشعب.

موسكو - سبوتنيك . وقال بوتين: "نحن بحاجة إلى برلمان قوي وموثوق حتى يعمل نواب مجلس الدوما المنتخب حديثًا لصالح روسيا وشعبنا، ويعملون من أجل الشعب. حتى يمكن الاعتماد عليهم كوطنيين لروسيا ومستعدين بحزم وثبات إلى ضمان المصالح الوطنية في جميع المجالات".

وأشار الرئيس إلى أن العمل المنسق بين الدولة والمجتمع والمواطنين ضروري من أجل الاستجابة للتحديات الحديثة واستخدام وجهات النظر الجديدة بشكل فعال.

وأضاف بوتين: "اسمحوا لي أن أؤكد أن أسمى معنى الانتخابات هو أولا وقبل كل شيء، التعبير عن إرادة الشعب الروسي باعتباره المصدر الرئيسي للسلطة. وتنفيذ الحق الدستوري للمواطنين لتحديد مزيد من تطوير البلاد، والتي نريد جميعًا أن نراها ذات سيادة ومزدهرة".

ولفت بوتين إلى إن "تنفيذ جميع خططنا يعتمد إلى حد كبير على العمل الصائب والمختص لمجلس الدوما". مؤكدا أن مجلس النواب في البرلمان هو أحد الهيئات الرئيسية في نظام سلطة الدولة في روسيا.

وأكد الرئيس الروسي أنه يعول على موقف مدني مسؤول ومتوازن للروس في الانتخابات المقبلة لمجلس الدوما.

يذكر أن العام الجاري سيشهد انتخابات مجلس الدوما (النواب)، بالإضافة لانتخابات إقليمية ومحلية أخرى، في يوم التصويت الموحد في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس "الدوما"، لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.