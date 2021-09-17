انطلاق عملية التصويت لانتخاب "الدوما" الروسي

انطلقت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما في مناطق الشرق الأقصى الروسي، ومن المتوقع أن تستمر 3 أيام حتى مساء الأحد 19 سبتمبر الجاري.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في إقليم كامتشاتكا ودائرة تشوكوتكا الذاتية الحكم وسخالين ومنطقة ماغدان واقليم بريموري عند الساعة 8:00 صباح الجمعة 17 سبتمبر بالتوقيت المحلي (23:00 مساء الخميس 16 سبتمبر بتوقيت موسكو).

وسيختتم التصويت في 21:00 مساء الأحد مع إغلاق مراكز الاقتراع في مقاطعة كالينينغراد بغرب روسيا.

وهذا العام ستجري انتخابات مجلس الدوما (النواب)، بالإضافة لانتخابات إقليمية ومحلية أخرى، في يوم التصويت الموحد في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس "الدوما"، لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.

يمكنكم متابعة أخبار روسيا اليوم عبر سبوتنيك.