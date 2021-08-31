روسيا تدعو ممثلي 54 دولة لمراقبة انتخابات مجلس الدوما

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت دعوة ممثلين من 54 دولة لمراقبة انتخابات مجلس الدوما (النواب) في روسيا الاتحادية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للجنة الانتخابات، حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه: "في عام 2021، تمت دعوة ممثلي 54 دولة من 17 منظمة دولية و34 برلمانا وطنيا و36 هيئة انتخابية وطنية لمراقبة انتخابات نواب مجلس الدوما في اجتماع دوره التشريعي الثامن".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت وجود مخاطر كبيرة من التدخل الأجنبي في انتخابات مجلس الدوما، المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة في الوقت ذاته، إلى خطط لإجراء 184 تصويتاً مبكراً في 55 دولة للمواطنين الروس في الخارج .

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة لن يراقب الانتخابات البرلمانية الروسية بسبب مطالب الجانب الروسي للحد من عدد المراقبين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسف موسكو لعدول مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن إرسال مراقبين إلى انتخابات مجلس الدوما في روسيا.

وسيجري التصويت في مجلس الدوما (النواب) والانتخابات الأخرى في يوم تصويت واحد هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2021، ويتضمن قرار لجنة الانتخابات المركزية إجراء انتخابات مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط: يجري انتخاب 225 نائباً بالقوائم الحزبية، و225 نائباً آخر بالدوائر الفردية.