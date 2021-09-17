آلاف المواطنين الروس يدلون بأصواتهم عبر الإنترنت خلال الدقائق الأولى من فتح صناديق الاقتراع

انطلقت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما في روسيا، صباح اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تستمر 3 أيام حتى مساء الأحد 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكر موقع "بوابة التصويت الإلكتروني" أن نحو خمسة آلاف من سكان موسكو قاموا بالتصويت عبر الإنترنت خلال أول عشرين دقيقة بعد فتح التصويت عبر الإنترنت.

وأشارت البوابة إلى أن عدد الذين يدلون بأصواتهم يزداد كل دقيقة، حيث سجلت البوابة نحو 5 آلاف خلال الانطلاق وازداد العدد ليصبح 10 آلاف بعد نصف ساعة.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما، لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.

ويشارك 14 حزبا روسيا في الانتخابات البرلمانية الروسية التي تنطلق، الأسبوع المقبل، مع أرجحية كبيرة بحصول الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة (حزب روسيا الموحدة – الحزب الشيوعي الروسي – الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي – حزب روسيا العادلة) على معظم المقاعد دون أي خروقات تذكر.

أما الأحزاب الروسية الأخرى المشاركة في الانتخابات هي: حزب الخضر، ونوفيي ليودي (ناس جدد)، ويابلوكو، وحزب التنمية، وحزب الحرية والعدالة الروسي، وشيوعيو روسيا، والمنبر المدني، والبديل الأخضر، وحزب المتقاعدين، وحزب الوطن.