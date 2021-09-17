متى تصدر روسيا أحدث منظومة دفاع جوي إلى الخارج ولمن

من الممكن أن تصبح الهند أول دولة أجنبية تحصل على أحدث منظومة دفاع جوي روسية.

أعلن ذلك يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، في حديثه للصحفيين حول بدء تسليم منظومة صواريخ "إس - 500" المضادة للأهداف الجوية إلى الجيش الروسي، حيث قال ردا على سؤال أحد الصحفيين إن من المحتمل أن تصبح الهند أول دولة أجنبية تسلّمها روسيا منظومة "إس - 500". وذكر أن الهند حصلت على منظومات "إس-400" من روسيا في وقت سابق.

إلا أن روسيا لن تقدم على تصدير أحدث منظومة دفاع جوي إلى الخارج إلا بعد أن تسد حاجة قواتها المسلحة إليها. وقال نائب رئيس الوزراء إن من الممكن أن تتحول روسيا لتصدير منظومات "إس - 500" إلى الخارج في المستقبل، ولكنه لا يتوقع أن يتم ذلك في الأعوام القليلة المقبلة.

وتنتمي منظومة "إس - 500" إلى الجيل الجديد من صواريخ أرض/جو، وتقدر على اعتراض الصواريخ البالستية، وتستطيع أيضا اعتراض الطائرات والصواريخ الجوالة وغيرها من الأهداف الجوية. ويبلغ مداها نحو 600 كيلومتر.

ويفترض أن تستطيع منظومة "إس - 500" أن تكتشف وتصيب 10 أهداف بالستية سريعة جدا من الممكن أن تبلغ سرعتها 7 كيلومترات في الثانية، في آن واحد.

ومن المفروض أن تتفوق منظومة "إس - 500" من حيث المواصفات على سابقتها "إس - 400" ومنافستها الأمريكية "باتريوت إدفانسد كابابيليتي 3".