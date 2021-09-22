بوبوفا تفند أنباء تسبب سلالة "دلتا" في مسار خطير لمرضى كورونا

وقالت بوبوفا في مقابلة تلفزيزنية مع كيريل بوزدنياكوف على قناة "إن تي في"، اليوم الأربعاء: "لا، لا يوجد مكان في العالم يوصف أن متحور دلتا يسبب مسارًا أكثر خطورة".

وفقا لها، فإن سلالة "دلتا" تتكاثر بسرعة كبيرة في الخلية واليوم تسود، موضحة أن "خصوصيتها تكمن في سرعة انتشارها".

كما أشارت بوبوفا إلى أن ما يقرب من 40 مليون روسي بالغ تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.

وأضافت بوبوفا أنه يمكن تقييم فعالية اللقاح من خلال عدد كبير من الملاحظات. وأضافت: "مع ذلك، فإن الفيروس يتحور".

وتابع بوبوفا أن معدل الإصابة بفيروس كورونا آخذ في الازدياد في 36 منطقة في روسيا، مشيرة إلى أن النمو مكثف، قائلة: "يجب علينا بالطبع، أن نضمن اليوم جاهزية جميع الأنظمة المشاركة في ضمان تدابير مكافحة الوباء، حتى إذا استمرت الإصابات في الارتفاع - وهي تتزايد بالفعل اليوم - فلن نواجه مشاكل كبيرة على صحة الإنسان".