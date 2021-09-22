السلطات المختصة تعلق عمليات البحث عن مفقودي تحطم طائرة شرقي روسيا

علقت السلطات الروسية المختصة عمليات البحث الجوي عن المفقودين بعد تحطم طائرة من طراز "أن 26" بالقرب من مدينة خاباروفسك في أقصى شرقي البلاد.

وتحطمت طائرة نقل روسية من طراز "أنتونوف أن-26" على متنها ستة أشخاص بالقرب من مدينة خاباروفسك شرقي روسيا.

وفقا لمعلومات أولية، نقلها موقع "كومسومولسكايا برافدا"، تحطمت الطائرة في تل. وكان هناك ضباب في منطقة الطيران، ترافق ذلك مع رياح قوية وأمطار. طارت مروحية من طراز "مي 8" إلى موقع البحث مرتين، دون جدوى.

📹 Появилось первое видео с места поисков пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26.



По нашим данным, поисковая процедура с воздуха приостановлена и продолжится с наступлением светлого времени суток. Информация уточняется. pic.twitter.com/nnMGP1C6wC — Известия (@izvestia_ru) September 22, 2021

​وقال أحد المشاركين في عملية البحث إن المروحية عادت بسبب ضعف الرؤية. وتم تأجيل عمليات البحث من الجو حتى صباح 23 سبتمبر/أيلول.

ستستمر فرق الإنقاذ الأرضية في البحث عن الطائرة. حيث يوظف مركز البحث 70 شخصًا و20 قطعة من المعدات في عمليات البحث. وسيستمر موظفو وزارة حالات الطوارئ على عربات الثلوج في عمليات التمشيط.

وقال موقع "أخبار زفيزدا" على تليغرام إن وزارة حالات الطوارئ تركز قواتها ومعداتها في المنطقة المتوقعة لتحطم الطائرة في إقليم خاباروفسك، مما يعقد العمل بشكل كبير.