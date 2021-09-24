بوغدانوف: نأمل أن يتغلب لبنان على أزماته الاجتماعية والاقتصادية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، أن روسيا ترحب بانتهاء عملية تشكيل الحكومة اللبنانية.

موسكو – سبوتنيك. وأشار بوغدانوف إلى أن موسكو تأمل أن تتغلب بيروت على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها.

وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "رحب الجانب الروسي بانتهاء عملية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وفي هذا الصدد، تم الإعراب عن الأمل في التغلب في أقرب وقت ممكن على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في هذا البلد".

وأشار البيان إلى أن روسيا "أكدت دعمها لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية، وحق اللبنانيين في اتخاذ قرارات في جميع قضايا الأجندة الوطنية دون تدخل خارجي".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس العام الماضي.