طبيب يلاحظ شيئا فريدا لدى بوتين خلال إجازته في سيبيريا... فيديو

تحدث النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتعليم والعلوم، الطبيب غينادي أونيشينكو، عن الظهور الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلته الأخيرة إلى سيبيريا.

وقال أونيشينكو، للقيام بهكذا رحلة يجب أن يكون الشخص في حالة بدنية بمستوى رياضي محترف في فنون الدفاع عن النفس.

وعلق قائلا: "لكي تكون على مثل هذه الارتفاعات وتمشي وتقود سيارة وتقضي الليل هناك لابد أن يكون لديك تدريب لا يقل عن مستوى رياضي محترف في فنون الدفاع عن النفس".

وأضاف أن هذا يتطلب تجهيزا خاصا، فمن الضروري أن يكون الشخص في حالة بدنية على مستوى رياضي محترف، وليس في تخصص رياضي واحد. فالظروف هناك صعبة، من حيث الارتفاع، والهواء، وزيادة الحمل على القلب، والتضاريس الوعرة، وعامل درجة الحرارة. من الواضح أن درجة الحرارة هناك كانت ناقصة، حيث كان هناك ثلج في بعض المشاهد.

© Sputnik . Alexey Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقضي إجازته في غابات التايغا

وفي الختام أشار أونيشينكو، الى أن هذه الرحلة بمثابة رسالة واضحة للمجتمع العالمي بأسره.

مضيفا "الحمد لله هذا ضمان للاستقرار السياسي، لأن الرئيس يظهر دائما بلياقة بدنية ممتازة"، بحسب ما نقل موقع riafan.

هذا ونشر اليوم الأحد 26 سبتمبر، مقطع مصور من رحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو، الى غابات التايغا والتي قاما بها في أوائل شهر سبتمبر.

وظهر في المقطع الرئيس الروسي وهو يقوم بصيد السمك ويقود سيارة مخصصة للطرق الوعرة و يتجول في الجبال برفقة وزير الدفاع، ليستريح في خيمة نهاية اليوم الذي قضاه في غابات التايغا.