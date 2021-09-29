الرقابة الإعلامية الروسية تطالب بإلغاء حظر قنوات "آر تي" الألمانية على منصة "يوتيوب"

طالبت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية "روسكومنادزور" من شركة "غوغل" بإلغاء حظر قنوات "آر تي" الألمانية على منصة "يوتيوب".

ونقل موقع "أر بي كا" الروسي البيان الذي أرسلته وكالة الرقابة الإعلامية الروسية "روسكومنادزور" لشركة "غوغل" بشأن رفع الحظر عن القنوات الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية للتوزيع الحر للمعلومات ومبادئ حقوق الإنسان المتعلقة باختيار المضمون.

وكانت منصة يوتيوب التابعة لشركة "ألفابت" حذفت قنوات "آر.تي" الروسية الناطقة بالألمانية، حيث زعمت أنها انتهكت سياسة المعلومات المضللة الخاصة بكوفيد-19.

وفي ذات الصدد، طالبت هيئة الرقابة الإعلامية الروسية شركة "غوغل" بإعادة تشغيل قنوات "آر تي" ألمانيا على "يوتيوب"، وذلك بعد وقفها دون إمكانية استعادتها.

وكانت رئيسة تحرير "آر تي" والوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، قد أعلنت في وقت سابق، أن "يوتيوب" حذفت قناتي " آرتي" الألمانيتين دون إمكانية استعادتهما.

وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام": "لقد حذفت "يوتيوب" للتو قناتينا الألمانيتين دون إمكانية استعادتهما".

وشددت سيمونيان على أن "قناة يوتيوب آر تي دي"، احتلت المرتبة الرابعة من حيث التأثير بين وسائل الإعلام الألمانية ، ففي يونيو/حزيران 2021، كان لديها 21 مليون مشاهدة.

وقالت سيمونيان: "هذه حرب إعلامية حقيقية أعلنتها دولة ألمانيا ضد دولة روسيا".