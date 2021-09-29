فائزون بارزون يتخلون عن مقاعدهم البرلمانية في روسيا

وأشارت الوكالة إلى أن كلا من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمسؤولة الروسية إيلينا شميليفا، ومدير المركز الطبي الرئيسي ضد فيروس كورونا دينيس بروتسينكو، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلنوا عن تنازلهم الرسمي عن مقاعدهم النيابية لصالح مرشحين آخرين لهم في القائمة الفيدرالية ضمن الحزب الواحد.
وأضاف بيان الوكالة: "ترأست آنا كوزنتسوفا القائمة الفيدرالية لنواب مجلس الدوما المنتخبين في الدائرة الانتخابية الفيدرالية".
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية التي نشرت على موقعها الرسمي، فقد حصل حزب روسيا الموحدة على 198 مقعدا في دوائر انتخابية ذات ولاية فردية، و126 مقعدا في القوائم الفيدرالية، وبذلك يكون قد حصل على 324 مقعدا، وهو ما تتطلبه الأغلبية الدستورية.
وأجريت انتخابات مجلس الدوما للدور التشريعي الثامن في الفترة ما بين 17 - 19 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتزامن مع انتخابات الأقاليم والبلديات، وتم تنظيم التصويت الإلكتروني عن بعد في مناطق موسكو، كورسك، نيجني نوفغورود، ياروسلافل، مورمانسك وروستوف، وكذلك في سيفاستوبول.
ووقعت لجنة الانتخابات المركزية على بروتوكول بشأن انتخابات نواب مجلس الدوما، والذي بموجبه يتم الاعتراف باكتمالها وصلاحيتها.
ويذكر أن انتخاب أعضاء مجلس الدوما يتم لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط، يتكون من 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.
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