بوتين: نتوقع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا بحلول عام 2035

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا 140 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان: "نواصل العمل لتنويع إمدادات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف بوتين قائلا: "نتوقع زيادة الإنتاج بحلول عام 2035 ليبلغ 140 مليون طن سنويًا".

وأرجع المحللون في تقرير سابق، ارتفاع أسعار الغاز القياسية في أوروبا، إلى النمو الحادث الذي يؤدي إلى الطلب الثابت على الغاز الطبيعي وسط إشغال منخفض لمنشآت التخزين الأوروبية.

وتسبب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأزمة كبيرة في بريطانيا، حيث هددت بتوقّف عمل العديد من مورّدي الكهرباء المحليين، وسط توقعات بإفلاس 4 شركات كهرباء بريطانية صغيرة على الأقلّ في غضون أسبوع.