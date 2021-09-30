الداخلية الروسية: عدد الراغبين في الحصول على الجنسية يزداد سنويا

يزداد عدد الأجانب الذين يقدمون طلبات للحصول على الجنسية الروسية عاما بعد عام.

وصرحت مسؤولة في وزارة الداخلية الروسية بأن عدد الأجانب الذين قدموا طلبات للحصول على الجنسية الروسية منذ بداية عام 2021 تجاوز 500 ألف شخص.

وبلغ طلب الجنسية الروسية أوجه حتى الآن في عام 2010 عندما نال نحو 500 ألف أجنبي الجنسية الروسية.

وقدم أكثر من 500 ألف أجنبي طلب الجنسية الروسية منذ بداية عام 2021 حتى الآن. ويُتوقع أن تتلقى الداخلية الروسية مزيدا من الطلبات قبل نهاية العام.

وكشفت فالنتينا كازاكوفا، رئيسة دائرة الهجرة بوزارة الداخلية، للصحفيين أن حوالي 50 في المائة من الراغبين في نيل الجنسية الروسية يعيشون في جنوب شرق أوكرانيا.