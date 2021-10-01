الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا في إحدى جمهوريات شمال القوقاز

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط عمل إرهابي في جمهورية قراتشاي-تشركيسيا الواقعة في شمال القوقاز، حيث كان أحد أنصار تنظيم "داعش" يخطط لتنفيذه ضد عناصر إنفاذ القانون هناك.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في قراتشاي-تشركيسيا عملا إرهابيا كان يستهدف عناصر إنفاذ القانون".

وأشار البيان إلى اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وهو أحد مواطني جمهورية قراتشاي-تشركيسيا من مواليد عام 2001، ومصادرة أدوات ومكونات تستخدم في تصنيع المتفجرات.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مطلع الشهر الجاري، إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.