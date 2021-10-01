الكرملين يعلق على عودة ساكاشفيلي المزعومة إلى جورجيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين لا يرى خطر زعزعة استقرار الأوضاع في جورجيا بسبب التواجد المزعوم للرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي هناك.

وقال بيسكوف، للصحفيين: "أينما وجِد ساكاشفيلي يكون هناك "سيرك" المهم ألا يمثل هذا "السيرك" خطرا على مواطني أي دولة يتواجد فيها؛ لذلك، هذا أمر لا يمسنا حتى الآن لا نرى أي خطر لزعزعة الاستقرار".

وكان ساكاشفيلي قد غادر جورجيا في عام 2013، حيث تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

وقال سآكاشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في باتومي. كما دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، غدا الموافق 2 من تشرين الأول/ أكتوبر. في الوقت نفسه ، نفت وزارة الداخلية الجورجية عودة ساكاشفيلي.