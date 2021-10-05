غرفة التجارة الروسية: يبقى أمام روسيا 15عاما في الاعتماد على الطاقة الأحفورية كمصدر دخل أساسي

قال رئيس غرفة التجارة الروسية أليكسي كودرين، اليوم الثلاثاء، إنه بقي أمام روسيا من 10 إلى 15 عاما في اعتمادها على عائدات النفط والغاز كمصدر أساسي لرفد الموازنة العامة.

وأكد أن ثلث موازنة روسيا يتكون من عائدات صناعة النفط والغاز، وفي السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة يجب التخلي تدريجياً عن مثل هذا المخطط.

وأضاف كودرين: "بشكل عام، كانت صناعة النفط الروسية مزدهرة منذ حوالي 60 عامًا، ولم يتبق لنا إلا 10 إلى 15 عامًا، إذا لم نتخل عن هذا تمامًا، فيجب البدء في الانتقال التدريجي من استخدام هذا المصدر باعتباره الأهم في تشكيل موازنتنا في الوقت الراهن".

وأوضح أنه: "وفقًا للتوقعات العالمية، فبحلول عام 2050، سينخفض ​​استخدام مصادر الهيدروكربون في العالم إلى النصف، وهذا يمثل أيضًا تحديًا لروسيا".

وتابع: "من المثير للإعجاب حقيقة أن الحكومة تدرك أنه نظرًا لمشاريع تغيير الاعتماد على الطاقة الأحفورية، وتبدد مصادر الطاقة الهيدروكربونية في العالم، فلذلك يجب توخي الحذر، فهذا هو مصدرنا الأساسي الذي يغطي الموازنة الفيدرالية بمقدار الثلث في الوقت الحالي، بحيث يمكن أن تنخفض في المستقبل القريب".