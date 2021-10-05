بوتين: سوق الطاقة هستيري والانتقال إلى مصادر بديلة يجب أن يكون سلسا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهستيريا والاضطراب في سوق النفط والغاز يمكن ملاحظتهما بشكل واضح في أوروبا، مؤكدا أنه من الضروري التحول بسلاسة إلى مصادر الطاقة البديلة.

وقال الرئيس الروسي: "نرى ما يحدث في أوروبا، هناك هستيريا ونوع من الارتباك في الأسواق، لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد يأخذ الأمر على محمل الجد، يجب أن يكون الانتقال لاستخدام الطاقات البديلة سلسا وتدريجيا. تمتلك بلدنا فرصة كبيرة لتجنب مثل هذه الأخطاء".

وأضاف: "نرى ما تؤدي إليه بعض القرارات غير المدروسة والخطط غير المتوازنة والتحولات المفاجئة، هذا واضح للعيان في سوق الطاقة الأوروبية".

تواصل الأسعار في سوق الطاقة الأوروبية الارتفاع هذا العام، مسببة في مشاكل مزمنة للحكومات ومن ورائها الشعوب التي تتحمل في النهاية الفاتورة، والأكثر إثارة للقلق أنه في ظل انتعاش الاقتصاد من المرجح أن تستمر الأسعار بالنمو.

منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفعت أسعار الكهرباء في العديد من الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا بنسبة 36% و48% على التوالي، وتحوم حاليا حول 160 يورو (189 دولارا) لكل ميغا واط/ ساعة، وهو مستوى قياسي، بحسب "تقرير لمجلة الإيكونوميست".

أما في بريطانيا، وصلت الأسعار إلى 385 جنيها إسترلينيا (532 دولارا)، بعد أن كانت حوالي 147 جنيها إسترلينيا قبل أسابيع قليلة، وهو مستوى مرتفع جدا، إذ يعادل أضعاف السعر المسجل في ألمانيا وفرنسا.