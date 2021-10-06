لافروف يعلق على أداء مراسل إيراني خلال مؤتمر صحفي مع عبد اللهيان

علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على تصرف أحد المراسلين الإيرانيين أثناء المؤتمر الصحفي المشترك.

وخلال المؤتمر الذي عقده كل من لافروف وعبد اللهيان، وتحديدا خلال إجابة وزير الخارجية الروسي على سؤال وجه له من قبل أحد الصحفيين، بدأ مراسل إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية بتسجيل تعليقه حول حيثيات المؤتمر على الكاميرا خلال انعقاد المؤتمر.

وعلق وزير الخارجية الروسي على أداء الصحفي طالبا عدم القيام بالتسجيل الصوتي خلال انعقاد المؤتمر لأن ذلك يسبب "تداخلا" (تداخل في الأصوات).

وخاطب وزير الخارجية الصحفيين، قائلا: "عندما نجيب على الأسئلة، يرجى التفضل بعدم إجراء مقابلات (بث مباشر على الكاميرا- ستاند)، كما يفعل بعض المراسلين الآن".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن كل من موسكو وطهران اتفقتا على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إيران، في أقرب وقت ممكن.