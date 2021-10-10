ميدفيديف: يحكم أوكرانيا أشخاص ضعفاء والمفاوضات معها لا جدوى منها

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، ليل الأحد/الاثنين، أن المفاوضات مع أوكرانيا لا جدوى منها في الوقت الحالي، بسبب تقلب مواقف كييف باستمرار.