نولاند لـ "سبوتنيك": المفاوضات في الإدارة الرئاسية الروسية كانت مثمرة

أجرت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، محادثات في الإدارة الرئاسية الروسية، وأكدت في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" أن كل شيء سار على ما يرام.

وقالت نولاد عند مغادرتها مبنى الإدارة الرئاسية: "المحادثات مع الإدارة الرئاسية الروسية كانت مثمرة للغاية".

وتستمر زيارة وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في يومها الثالث، وبالإضافة إلى الاجتماعات في وزارة الخارجية الروسية، من المقرر أن تجري محادثات مع نائب رئيس إدارة الكرملين ديمتري كوزاك، بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي نولاند في موسكو مع مساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف.

صرحت نولاند نفسها، عند وصولها إلى روسيا، لوكالة "سبوتنيك" أن الموضوع الرئيسي للمحادثات المقبلة في موسكو سيكون العلاقات المستقرة بين روسيا والولايات المتحدة.