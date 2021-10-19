تسجيل
10:06 GMT19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بنك سبيربنك

    بنك روسي يدخل الخليج ويستقطب رأس المال الإسلامي

    © East News
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202110191050473434-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/

    تحدث أندري أوغاروف، المدير العام لشركة "سبير إينفست" في الشرق الأوسط المحدودة لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الإسلامي الروسي الثالث، الذي عقد في مدينة غروزني الشيشانية، عن المهام والتوجيهات التي سيعمل عليها المكتب في الإمارات العربية المتحدة، والتعامل مع الاستثمارات في العالم العربي، والنظر أيضًا بخصوص خطط توسيع نظام سبيربنك البيئي في الشرق الأوسط.

    ماذا سيفعل سبيربنك في أبو ظبي؟

    وفقًا للمدير الأعلى للبنك الروسي في الشرق الأوسط، هناك مجالان رئيسيان يركز عليهما سبير بانك حاليًا قدر الإمكان، وهما:

    أولاً، جذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط إلى روسيا، حيث قال: "نحن نعمل الآن برؤوس أموال ضخمة من منطقة الشرق الأوسط، ونعمل على تطوير صفقات مشتركة".

    ثانياً، التمويل الإسلامي، قال أوغاروف بهذا الخصوص: "نحن هنا نتحرك أيضًا في اتجاهين، الأول هو هيكلة المعاملات وفقًا لمبادئ الشريعة، وإنشاء مؤشر للشريعة في بورصة موسكو، حيث شارك مكتبنا بشكل مباشر في هيكلة المنتجات للمستثمرين، والثاني هو جذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط، ونأمل بعد إنشاء مؤشر الشريعة أن نكون قادرين على هيكلة المنتجات التي ستكون موضع اهتمام المستثمرين من هذه المنطقة ".

    ويعمل البنك فقط لخدمة العملاء الرسميين من الشركات في الوقت الحالي، أما التعامل مع الأفراد، فهو يدرس أيضًا مع الشركاء الإقليميين والمحليين.

    وأوضح أوغاروف: "اعتبارًا من اليوم، ليس لدينا خطط لفتح فروع للاستخدام الفردي لسبيربنك في الشرق الأوسط، لكننا على استعداد للتعاون مع البنوك المحلية، وتقديم خدمات لعملاء سبيربنك من روسيا في المنطقة العربية من خلال هذه البنوك".

    التوجه ليس إلى الإمارات وحدها

    ولا يخطط سبيربنك للتوقف عند افتتاح مكتب في أبو ظبي، ففي الوقت نفسه، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، يهتم البنك الروسي بدخول دول أخرى، في كل من الخليج العربي والشرق الأوسط بأكمله، حيث أن العامل الرئيسي لذلك هو أن البلاد ينبغي أن تنفتح نحو الاستثمارات المتبادلة مع موسكو.

    وقال أوغاروف: "وبما أن مهمتنا الرئيسية هي زيادة رأس المال، فإننا نركز على البلدان ذات أكبر مصادر رأس المال في المنطقة، اليوم هي الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، هذه البلدان هي مفتاح بالنسبة لنا"، وأضاف: "علاوة على ذلك، تجتذبنا دول أخرى في المنطقة، حيث يوجد اهتمام بالاستثمار في روسيا، لذلك، سيكون مكتبنا في أبو ظبي نوعًا ما كقاعدة للتفاعل مع المستثمرين في المنطقة".

    استثمر ولكن فقط في رأس المال

    كما أكد أوغاروف، أن الاستثمارات يجب أن تكون ثنائية، ولدى سبيربنك أيضًا ما يقدمه سواء من الأموال أوالفرص.

    وأضاف: "لدى شركتنا بالتأكيد رغبة في المشاركة في مشاريع في الشرق الأوسط، نحن ندرك أن الشراكات لا يتم إنشاؤها على المستوى الدولي فحسب، بل يجب علينا أيضًا التفكير في المزايا المحتملة لروسيا وسبيربنك في الشرق الأوسط".

    وأردف: "نعتقد أنه لا يمكننا توفير رأس المال للمنطقة فحسب، بل أيضًا التكنولوجيا والمعرفة، لذلك، فإن الاستثمار في الشرق الأوسط لن يكون بالتأكيد استثمارًا ماليا فقط".

    وأنشأ سبيربنك بالفعل قائمة تقريبية بالشركات التي يرغب في الاستثمار فيها، حيث صرح أوغاروف: "نحن ندرس النظم البيئية التي تعمل بالفعل بنشاط في المنطقة والتي نريد تطويرها في المستقبل، وهي "في زون" و"جيس2" و"فيجين لابز"، الآن، لدى كل من جيس2 و فيجين لابز مكاتب بالفعل في دبي".

    وأضاف في حديثه عن فرصة جلب نظام سبيربنك البيئي، وهو أحد أوسع الأنظمة البيئية في روسيا، إلى سوق الشرق الأوسط:

    "نعتزم جذب المزيد من الشركات من نظام سبيربنك البيئي إلى المنطقة، لقد تم تطوير شركاتنا بالفعل، وبالتالي فإننا ندرس أي خيارات قد تهم شركائنا في الشرق الأوسط".

    وأردف: "ومع ذلك، لا يستحق الأمر انتظار إطلاق منتجات شركة سبير الجديدة في أبو ظبي في المستقبل القريب، ولكن من المحتمل جدًا وصول شركات روسية جديدة إلى المنطقة من خلال التنسيق مع سبيربنك".

    وأضاف: "ليس من المخطط جذب شركات جديدة من النظام البيئي سبيربنك إلى المنطقة في المستقبل القريب، لكن في الوقت نفسه، نتعاون مع العديد من الشركات الأخرى التي ترغب في دخول المنطقة، في بعض الأحيان، تهتم هذه الشركات الروسية بجذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط وتحاول استخدام علاقاتها مع المستثمرين المحليين للتوسع في المنطقة ككل".

    هل سيكون هناك المزيد من مكاتب سبيربنك في المنطقة؟

    كما أشار المدير الأعلى لسبيربنك، لن يتوقف سبيربنك عند المكتب في أبو ظبي، بل إنه يبحث عن كثب في الدول المجاورة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

    وقال أوغاروف بهذا الخصوص: "نحن على استعداد لاستخدام جميع الفرص المتاحة في المنطقة لفتح مراكز جديدة. تهتم دول الخليج بجذب شركات ومستثمرين دوليين جدد إلى مراكزهم المالية. على سبيل المثال، نحن نتفاوض مع قطر والمملكة العربية السعودية. وهم مهتمون بدخول سبيربنك إلى أسواقهم. لكن أولاً، نريد أن نرى نتيجة إيجابية لعمل مكتبنا في أبو ظبي".

    هل الاقتصاد الإسلامي هو المستقبل؟

    يقول أندريه أوغاروف: "نرى إمكانات كبيرة في تعزيز الاقتصاد الحلال في الشرق الأوسط، إذا نظرت إلى الأصول العالمية للتمويل الإسلامي، وقدرها 3 مليارات دولار، فإن حوالي 45% منها في أيدي دول الخليج العربي، نحن بحاجة إلى أن نكون نشطين في منطقة الشرق الأوسط إذا أردنا أن نلعب دورًا ذا مغزى في التمويل الإسلامي، لهذا السبب افتتحنا مكتبًا في أبوظبي لنكون أقرب إلى المستثمرين ونفهم المنتجات التي تهمهم".

    بدورهم، فإن شركاء سبيربنك من الدول العربية مستعدون أيضًا لتبادل خبراتهم في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وبناء شراكات متبادلة المنفعة مع أحد البنوك الروسية الرائدة.

    وصرح أوغاروف في هذا المجال: "الشركاء العرب مستعدون لمشاركة خبراتهم في بناء نظام مالي إسلامي، حتى في هذا المؤتمر رأينا وفوداً من دول الخليج".

    وأضاف: "يوضح لنا هذا أن هناك اهتمامًا بالاستثمار في منطقة جديدة، والتمويل الإسلامي في روسيا ليس متطورًا في الوقت الحالي، وهناك عدد قليل من المنتجات والخدمات المعروضة، هنالك إمكانات ملحوظة ورغبة في إنشاء منتجات جديدة لبلدان رابطة الدول المستقلة، وروسيا على وجه الخصوص، إن ذلك مثير للاهتمام".

    وينتظر أن يتم التقديم الرسمي والافتتاح الكبير للمكتب الأول لسبيربنك، البنك الروسي الرائد، في أبو ظبي في 3-4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، خلال اليوم الوطني لروسيا في إكسبو 2020 في دبي، حيث سيكون هذا الفرع الأول لبنك روسي في الخليج العربي والعالم العربي ككل.

    انظر أيضا:

    "سبيربنك" لـ"سبوتنيك": افتتحنا فرعا في أبوظبي للقيام بدور أكبر في التمويل الإسلامي
    "سبيربنك" الروسي يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة به
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    اكتشاف سيف يعود إلى زمن الحروب الصليبية في قاع البحر الأبيض المتوسط، قيسارية، إسرايل 18 أكتوبر 2021
    غواص إسرائيلي يعثر على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021
    نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك