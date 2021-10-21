العالم يهتز مع انضمام عضو جديد إلى حلف الأطلسي

أعلن ذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أثناء قيامه بزيارة رسمية إلى أوكرانيا.

وهللت وسائل الإعلام التابعة لنظام الحكم في أوكرانيا لما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي، معتبرة أن انتساب أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي أصبح أمرا مفروغا منه.

والواقع أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، على الأقل في وقت قريب، أمر مشكوك فيه لعدم رغبة أعضاء الحلف الأوروبيين في قبول عضو جديد يئن بحمل مشاكل ثقيلة، مع العلم أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لا بد أن يزيد التوتر، الذي يشوب العلاقات بين الدول الغربية وروسيا.

الخطوط الحمراء

ومع ذلك لا يمكن استبعاد حصول نظام الحكم الأوكراني على عضوية حلف شمال الأطلسي لاسيما وإن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى حريصة على توفير الدعم اللازم لتطوير وتعزيز القوات المسلحة التابعة لنظام الحكم الأوكراني.

وبالنسبة لروسيا يكون حلف شمال الأطلسي تجاوز الخطوط الحمراء في حال وافق على انضمام أوكرانيا. وأوضح الخبير العسكري د. كونستانتين سيفكوف لـ"سبوتنيك" أن قبول أوكرانيا سيفتح الأبواب أمام الحلف المعادي لروسيا لإقامة قواعده العسكرية ونشر صواريخه الهجومية على مقربة من روسيا توطئة لشن هجوم تبدأه القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني.

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بوجود جمهوريتين شعبيتين شرقي أوكرانيا تناوئان نظام الحكم المعادي لروسيا، ففي حال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قد يكون جنود الدول الغربية - يقول الخبير – هم الذين يحاربون جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وهو ما ينذر بهزيمتهما لو لم توافق روسيا على انضمامهما إليها.

العائق في طريق الكارثة

وتشكل الحرب التي يواصلها نظام الحكم الأوكراني ضد الجمهوريتين الشعبيتين عائقا يعترض ضمّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لأن نظامه الداخلي لا يسمح بقبول أعضاء جدد يدور في أراضيهم صراع ما.

ولكن الراغبين في ضم أوكرانيا – والكلام للبروفيسور سيرغي سوداكوف، أستاذ أكاديمية العلوم العسكرية – قد يجدون سبيلا لتجاوز هذا العائق لاسيما وإن حلف شمال الأطلسي يواصل حملته على روسيا بدليل أنه طالب الدبلوماسيين الروس أخيرا بمغادرة مؤسساته.

ومن الممكن أن يجلب الراغبون في ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي كارثة للعالم على صواريخ "توماهوك" الأمريكية التي يمكنها أن تحمل رؤوسا نووية في حال نشروها على حدود روسيا بعد ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وربما تحسبا من احتمال وقوع الكارثة، تواصل قوات الجيش الروسي تدريباتها التي تتضمن فعالياتها التصدي للعاصفة الآتية من الغرب.