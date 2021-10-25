الخارجية الروسية: موسكو ستعمل مع شركائها على خفض تجميد أموال الشعب الأفغاني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستعمل مع شركائها على خفض تجميد أموال الشعب الأفغاني.

قال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، إن روسيا ستشارك في المؤتمر الدولي حول أفغانستان المتعقد في إيران يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على المستوى الوزاري.

وأشار كابولوف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إلى أنه لا توجد تهديدات أمنية للسفارات الأجنبية في العاصمة الأفغانية.

وقال الدبلوماسي أيضا إنه سمع عن نية الاتحاد الأوروبي إعادة بعثته في أفغانستان، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للانتقال من المحادثة إلى العمل.

وأضاف: "بشكل عام، انطلقنا من حقيقة أنه لا توجد حاجة للمغادرة على المدى الطويل. بعد كل شيء، لم تغادر السفارات الروسية أو الصينية أو الباكستانية إلى أي مكان من كابول، وسفارات كل من كازاخستان وأوزبكستان تعمل هناك".

وأكد أن سلطات كابول الجديدة تفعل كل ما هو ضروري لضمان الأمن، وأن موسكو تتوقع تحررًا أكبر في شروط السكان من طالبان.