زاخاروفا: نشك في جرأة كييف على تكرار التهديدات الصاروخية لموسكو عبر المنصات الدولية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لدى موسكو شكوك بجرأة كييف بإعادة تكرار التهديدات الصاروخية لروسيا عبر المنصات الدولية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي، التي قالت فيها: "نحن نتحدث عن تصريحات عدوانية على وسائل الإعلام عن تهديدات بضربة صاروخية لروسيا وبدء أعمال عدائية واسعة النطاق. أو تهديدات بالقوة من خلال العلاقات الدولية".

وفقا لها، فإن أسباب هذا السلوك من السياسيين الأوكرانيين مفهومة، مضيفة: "فشلت سلطات كييف في الوفاء بوعودها لتعزيز الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وإنهاء التمييز اللغوي والعرقي وحل النزاع في دونباس سلمياً، كما تحاول سلطات كييف تحويل انتباه مواطنيها إلى مواضيع أخرى، على وجه الخصوص إلى روسيا وهذا التكتيك ليس بجديد".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "أصبحت التصريحات المعادية لروسيا حول مجموعة متنوعة من المواضيع، هي كوميدية في بعض الأحيان، حيث من المألوف منذ فترة طويلة بين السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين الاتهامات بأن المواطنين الأوكرانيين لا يتم تطعيمهم بشكل فعال ضد فيروس كورونا".

في وقت سابق، هدد السكرتير الصحفي ومستشار رئيس الإدارة الرئاسية في أوكرانيا، أوليكسي أريستوفيتش، موسكو بضربات صاروخية من المستوى العملياتي والتكتيكي في إطار إجراءات التكافؤ ردا على تصرفات روسيا.