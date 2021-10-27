لافروف يعرب عن قلق موسكو إزاء اعتزام واشنطن نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء اعتزام الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية كوريا الجنوبي إي يون: "بشكل عام، إذا تحدثنا عن دول ومناطق أخرى، فإننا بالطبع قلقون بشأن الرغبة التي أعلنها الأمريكيون تجاه نشر أنظمة صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ، بالطبع، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تتخطى التزاماتها الدولية، بشأن الحد من التسلح، وتتخذ إجراءات لضمان الأمن، وذلك على خلفية نشر الدرع الصاروخي الأمريكي.

وتجري الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية محادثات بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3" التي وقعها الرئيس الأميركي الأسبق، بارك أوباما، والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف.