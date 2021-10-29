صندوق الاستثمار المباشر الروسي يرحب بقرار إسرائيل الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V"

رحب صندوق الاستثمار المباشر الروسي، يوم أمس الخميس، بقرار اعتراف السلطات الإسرائيلية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، داعية في الوقت نفسه إنهاء سياسة التمييز ضد اللقاح في العالم أجمع.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات أحد المعنيين في صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي قال إن "الدول التي تختار فتح حدودها للمواطنين الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي هو قرار صائب وسيعزز السياحة، وبالتالي ستشهد هذه الدول تعافيا اقتصاديا ومنهم إسرائيل التي قررت الاعتراف باللقاح الروسي ونرحب بذلك".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل سمحت للسياح الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، بدخول البلاد بداية من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.

وحصل لقاح "سبوتنيك V" الروسي على عدد كبير من الموافقات الحكومية، وتم اعتماده في أكثر من 65 دولة يتجاوز إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة، منذ تسجيله في وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب 2020، ليصبح حينها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.