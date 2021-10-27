إسرائيل تعترف بلقاح "سبوتنيك V" وتسمح للسياح المطعمين به بالدخول إلى أراضيها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستسمح للسياح الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، بدخول البلاد بداية من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، سيدخل القرار حيز التنفيذ في 15 نوفمبر المقبل.

وأضافت أن القرار تم اتخاذه في اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان جاء بعد أيام قليلة من لقاء بينيت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي الروسي.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه بصرف النظر عن تلقي اللقاح، يتعين على جميع المسافرين إجراء اختبار PCR قبل 72 ساعة من المغادرة إلى إسرائيل وعند الوصول إليها.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.

حصل لقاح "سبوتنيك V" الروسي على عدد كبير من الموافقات الحكومية، وتم اعتماده في أكثر من 65 دولة يتجاوز إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة، منذ تسجيله في وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب 2020، ليصبح حينها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

وتم تطوير اللقاح إثر ظهور الجائحة بواسطة معهد أبحاث "غامالي"، بينما تم إنتاجه مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت نتائج تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح "سبوتنيك V" أن فاعليته بلغت 97.6 في المئة.

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