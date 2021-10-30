روسيا والصين تدعوان لعقد اجتماع قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

أكدت روسيا والصين، اليوم السبت، الحاجة الملحة لعقد اجتماع قمة يجمع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، لمواجهة التحديات العالمية، في أقرب وقت.

موسكو - سبوتنيك. وأشار كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الصيني، وانغ يي، خلال لقاء عقده الطرفان على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، إلى أهمية عقد مؤتمر قمة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم التأكيد على أهمية عقد قمة في أقرب وقت للدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل إيجاد استجابة فعالة للتحديات العالمية والتهديدات المعاصرة".

وأضاف البيان، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لأعمال مجموعة قمة العشرين، وركزا على آفاق تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما أشار الوزيران إلى النتائج العملية والمهمة التي أسفرت عنها اجتماعات "الترويكا" الموسعة و"صيغة موسكو" حول أفغانستان، في إطار المضي قدما نحو المصالحة الوطنية بين الأفغان، فضلا عن تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار أفغانستان.

وفضلا عن الوضع في أفغانستان، بحث الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ضوء إنشاء التكتلات الأخيرة التي أدت إلى تآكل بنية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتنعقد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.