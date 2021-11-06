روسيا ترد على أمريكا "جيوشكم تجول العالم وتحوله إلى فوضى عارمة"

علقت السفارة الروسية في واشنطن على التصريحات الأمريكية الصادرة بشأن تصرفات القوات المسلحة الروسية بالقرب من حدودها، مشيرة أن على البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية الإلتفات والانتباه لقواتهم العسكرية التي تجول العالم وتحوله إلى فوضى عارمة.

وجاء تعليق السفارة الروسية من خلال بيان أصدرته على صفحتها الشخصية على منصة "تويتر" قالت فيه: "لفتت انتباهنا التصريحات الصحفية لوزارة الخارجية والدفاع الأمريكية بشأن قلقها من أنشطة القوات المسلحة الروسية على أراضينا وداخل حدودنا أنظروا في المرآة".

We are perplexed by concern of the press offices of @StateDept and @DeptofDefense with the activity of our military forces on the national territory within 🇷🇺 borders. Look in the mirror. It is the 🇺🇸 military roaming recklessly around the world and leaving behind chaos. pic.twitter.com/4Z83ueBcft — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 5, 2021

وتابع البيان: "شاهدوا جيشكم (الجيش الأمريكي) الذي يجوب العالم بتهور ويترك وراءه الفوضى".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنها تراقب أنشطة "غير عادية" للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي في إفادة صحفية: "نواصل تتبع ومراقبة نشاط روسي عسكري غير عادي بالقرب من أوكرانيا ومستمرون كذلك في التشاور مع الحلفاء والشركاء حول هذه المسألة".

وأشار كيربي إلى أن أي إجراء "تصعيدي أو عدائي" من جانب روسيا، سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة للولايات المتحدة.