الخارجية الروسية: لافروف يشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا في 12 نوفمبر المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي: "في يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، في باريس، يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ينعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي".

وأضافت زاخاروفا، قائلة: "مهمة هذا المؤتمر حشد المزيد من جهود المجتمع الدولي لتسهيل عملية التسوية الليبية وتوضيح أهداف وغايات ضمان التسوية الشاملة والمستدامة في هذا البلد".

ويعقد المؤتمر، قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية، المقرر تنظيمها، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية إجرائها، خصوصا في ظل خلافات سياسية في ليبيا.

وتشهد الساحة الليبية خلافات حادة، منذ إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية.

وأقر مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب، إلى حين التوافق حولها.